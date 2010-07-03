В России появится предупреждающее о приближении машин приложение

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В России разработают приложение, которое будет оповещать пешеходов со смартфонами или в наушниках о приближении автомобиля. Сервис начнут тестировать в ряде регионов страны с конца 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам разработчиков, самое большое число ДТП с участием пешеходов происходят по вине последних. Пешеходы переходят дорогу на красный сигнал светофора, поскольку отвлекаются на телефон. Приложение сможет в фоновом уведомительном режиме сообщать о машинах.

Приложение создается для молодых людей, которые чаще все используют смартфоны по пути в университет или школу. Платформа будет собирать данные "умных" светофоров на расстоянии до 200 метров от него об автомобильном движении, обрабатывать их и показывать в приложении. Система также будет учитывать скорость движения автомобилей и дорожные условия.

Ранее сообщалось, что на 30 столичных пешеходных переходах оптимизировали режим работы светофоров. При корректировке светофоров учитываются пешеходные и транспортные потоки.

