Система транспортной безопасности появится на Можайском шоссе

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Комплекс систем транспортной безопасности может появиться на Можайском шоссе от улицы Гродненской до улицы Говорова, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.
"За последние годы заметно уменьшилось число ДТП, и большую роль в достижении этого показателя играют меры, связанные с созданием новой транспортной инфраструктуры, установкой систем фото- и видеофиксации и интеллектуальной системы контроля на дорогах", – приводятся в сообщении слова председателя комитета Валерия Леонова.
Он подчеркнул, что постоянно рассматриваются проекты оснащения такими средствами ключевых городских магистралей и модернизации районных улиц.
Как отмечается, проект предполагает установку специального оборудования для записи, хранения, обработки и передачи видеоданных, расположенного в подэстакадном пространстве во всепогодных шкафах.
В комплекс войдут система видеонаблюдения, охранно-пожарная сигнализация, оповещение, контроль доступом, диспетчерский контроль, средства связи.
Кроме того, на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы. Устройства будут фиксировать скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД. Новые комплексы представили на выставке "Дорога 2019". Предполагается, что эти устройства повысят эффективность и минимизируют недоверие населения к передвижным комплексам.
Ранее сообщалось, что в России с 2021 года могут появиться умные "лежачие полицейские" с системой фото- или видеофиксаци. Они будут автоматически определять, надо поднимать барьер или нет.
В столичном наземном городском транспорте внедрят устройства, которые будут сканировать лицо водителя и фиксировать признаки, сигнализирующие о его усталости. Камеры уже протестировали на нескольких маршрутах.
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