Москва получит новую транспортную стратегию

Фото: скриншот телеканала Москва 24
В Москве разработают новую транспортную стратегию на краткосрочную (до 2023 года) и долгосрочную (до 2040 года) перспективы.
"В 2011 году была сформирована и принята Государственная программа "Развитие транспортной системы", рассчитанная до 2020 года. Мы сделали большой рывок, но появились новые технологии, новые взгляды на развитие транспорта как на федеральном, так и на мировом уровне. Поэтому правительство Москвы поставило задачу институту "МострансНИИпроект" разработать новую транспортную стратегию", – сообщил ТАСС представитель пресс-службы департамента транспорта столицы.
Благодаря стратегии 2011 года удалось существенно разгрузить дороги в центре города. В новой программе специалисты учтут национальные программы и мировые тенденции – экологию, беспилотные технологии и цифровизацию. Одна из основных задач – создание крупной сети многоуровневых парковок.
С 2020 года в Москве заработает адресная инвестиционная программа. В приоритете – развитие транспортной инфраструктуры. За три года в столице должно появиться 800 городских объектов, в том числе 300 километров новых дорог и около 100 искусственных сооружений: мостов, эстакад и путепроводов.
Власти Москвы планируют расширить поддержку развития электротранспорта. В столице запустили каршеринг электромобилей. Для этого выделили 30 машин. Они безопасны для окружающей среды, почти бесшумны и могут проехать 270 километров без подключения к сети.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: