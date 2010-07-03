Москва получит новую транспортную стратегию

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В Москве разработают новую транспортную стратегию на краткосрочную (до 2023 года) и долгосрочную (до 2040 года) перспективы.

"В 2011 году была сформирована и принята Государственная программа "Развитие транспортной системы", рассчитанная до 2020 года. Мы сделали большой рывок, но появились новые технологии, новые взгляды на развитие транспорта как на федеральном, так и на мировом уровне. Поэтому правительство Москвы поставило задачу институту "МострансНИИпроект" разработать новую транспортную стратегию", – сообщил ТАСС представитель пресс-службы департамента транспорта столицы.

Благодаря стратегии 2011 года удалось существенно разгрузить дороги в центре города. В новой программе специалисты учтут национальные программы и мировые тенденции – экологию, беспилотные технологии и цифровизацию. Одна из основных задач – создание крупной сети многоуровневых парковок.

С 2020 года в Москве заработает адресная инвестиционная программа. В приоритете – развитие транспортной инфраструктуры. За три года в столице должно появиться 800 городских объектов, в том числе 300 километров новых дорог и около 100 искусственных сооружений: мостов, эстакад и путепроводов.

Власти Москвы планируют расширить поддержку развития электротранспорта. В столице запустили каршеринг электромобилей. Для этого выделили 30 машин. Они безопасны для окружающей среды, почти бесшумны и могут проехать 270 километров без подключения к сети.

