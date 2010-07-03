Светофоры перенастроили еще на 30 пешеходных переходах в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На 30 столичных пешеходных переходах оптимизировали режим работы светофоров, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"По просьбам жителей на 11 переходах снизили время ожидания зеленого сигнала, а на 19 – увеличили продолжительность зеленого света. В зависимости от загрузки и времени суток длительность фазы может меняться", – говорится в сообщении.
Отмечается, что при корректировке светофоров учитываются пешеходные и транспортные потоки.
"Мы регулярно оптимизируем работу светофоров на оживленных улицах столицы, там, где расположены объекты массового притяжения – остановки городского транспорта, торговые центры, учебные заведения и многое другое", – приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков.
Он добавил, что изменения не сказываются на загруженности дорог.
Ранее в ЦОДД сообщили, что с начала этого года реализовано более 400 мероприятий в местах повышенной аварийности. Отмечается, что основными причинами ДТП считаются столкновения и наезды на пешеходов из-за нарушений правил дорожного движения.
В ЦОДД пояснили, что для устранения аварийности в городе устанавливают новые светофоры, дорожные знаки, комплексы фотовидеофиксации, а также проектируют островки безопасности, изменяют скоростной режим.
Как отмечали в ГИБДД, самыми частыми причинами ДТП со смертельным исходом являются несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил перестроения, превышение скорости и выезд на встречную полосу.
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