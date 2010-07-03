Двое неизвестных избили подростка и отняли у нее сумку Valentino и AirPods

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое неизвестных ограбили несовершеннолетнюю девочку в центре столицы, передает Агентство "Москва".

О нападении на 16-летнюю дочь в полицию 1 декабря сообщила жительница столицы. По словам женщины, на подростка напали в подземном переходе на улице Зацепский Вал.

Злоумышленники ударили девочку в лицо и отобрали у нее дамскую сумочку Valentino стоимостью 1,5 тысячи евро, powerbank за четыре тысячи рублей, наушники Apple, ключи от квартиры и транспортную карту "Тройка".

Полиция устанавливает причиненный ущерб и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сотрудники полиции поймали подозреваемого в серии краж. Общий ущерб от преступлений составил более миллиона рублей.