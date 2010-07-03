Эксперт оценил законопроект о требованиях к иностранным водителям легкового такси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Совете Федерации разработали законопроект о легковом такси, нацеленный на повышение безопасности на российских дорогах. Один из авторов проекта, зампредседателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова заявила, что "водительские права таксистов должны быть акцептованы в России".
"Мы, безусловно, выступаем за то, чтобы права и навыки водителя могли быть подтверждены на территории РФ. Россия должна была уверена, что водитель не купил права или каким-то еще недобросовестным способом их получил. Конкретный механизм будет прописан в законопроекте, но он пока не внесен, поэтому этот механизм еще прорабатывается", – пояснил Москве 24 помощник сенатора.
Автоэксперт Роман Гуляев считает, что проверять водительские навыки у иностранных таксистов в любом случае необходимо.
По его словам, если законопроект примут, то данная мера позволит повысить безопасность на дорогах.
"На первый взгляд мера кажется полезной. Но надо дождаться, когда она будет четко обрисована в законопроекте. Нужно понять, обяжут ли иностранцев получать российские права или просто нужно будет подтвердить подлинность и навыки", – заключил эксперт.
Ранее Минтранс России разработал законопроект, который предусматривает запрет на допуск к управлению такси, автобусами, троллейбусами и трамваями лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость.
В этот список входят статьи "Убийство", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Истязание", "Изнасилование", "Теракт", "Организация террористического сообщества" и "Организация деятельности террористической организации". Если закон примут, то все водители будут обязаны предоставить работодателю справку из полиции о судимости. На это отводится 120 дней, после чего водителей необходимо отстранить от управления машиной.
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