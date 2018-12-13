Такси оденут в единую форму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Законопроект, устанавливающий требования для легковых такси, 13 декабря принят Госдумой в первом чтении. Инициатива предполагает обязательное нанесение "шашечек" на кузов, передает "Интерфакс".
Авторы документа также предложили обязать перевозчиков размещать опознавательный оранжевый фонарь на крыше, использовать таксометр и регистрировать машины на территории РФ.
В законопроекте прописано, что использовать в качестве такси следует только транспортные средства, которые допущены к участию в дорожном движении.
Кроме того, юрлицам и ИП нужно обеспечивать техобслуживание, проводить ремонт и предрейсовый контроль технического состояния такси и отправлять водителей на медосмотры. Кстати, возить пассажиров, согласно документу, могут лишь те, чей водительский стаж не менее трех лет.
Отмечается, что перевозка легковым такси должна осуществляться на основании публичного договора фрахтования.
Помимо прочего, законопроект предусматривает, юрлица и ИП могут использовать в качестве легкового автомобиля конкретный автомобиль только после получения соответствующего разрешения. Причем это право не может быть передано третьим лицам.
Ранее Госдума продлила срок льготной оплаты штрафов ГИБДД. Изменения, принятые в третьем, окончательном чтении внесут в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса об административных правонарушениях.
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