Госдума продлила срок льготной оплаты штрафов ГИБДД

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволяет оплачивать штрафы ГИБДД со скидкой 50%, даже если почтовое извещение пришло после льготного двадцатидневного срока.

Изменения вносятся в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса об административных правонарушениях. Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что письма, уведомляющие о нарушении, часто приходят с задержкой и лишают автолюбителя права на льготу, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

С 1 января 2016 года в России действует закон, позволяющий оплачивать половину штрафа за нарушение ПДД в течение 20 дней со дня вынесения постановления.

В конце октября глава Федеральной службы судебных приставов предложил списывать штрафы до трех тысяч рублей с банковской карты нарушителя в упрощенном режиме.

Ранее ГИБДД предложила ограничить нарушителям ПДД использование госуслуг, замену водительских удостоверений и перерегистрацию транспортных средств.