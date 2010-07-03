Путин подписал закон об упрощении получения мер соцподдержки для инвалидов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал закон об упрощении получения мер соцподдержки и госуслуг для людей с ограниченными возможностями, в том числе права на бесплатную парковку. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Согласно закону, решения по поводу льгот и получения бесплатных парковочных мест для инвалидов будут приниматься на основании сведений, которые были получены из электронного федерального реестра.

Как ранее отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект касается более 11 миллионов россиян с ограниченными возможностями.

В начале июня в Госдуму внесли законопроект о повышении выплат по уходу за инвалидами I группы. Согласно документу, размер таких выплат предлагают увеличить с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей. Как пояснили авторы инициативы, их получат те люди, которые были вынуждены уйти с работы, чтобы заботиться о родственниках.

В апреле 2018 года в РФ был расширен перечень заболеваний, которые дают право получения инвалидности. Впервые в список попали все хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна. Туда также включили глухоту, цирроз печени, слепоту и детский церебральный паралич. Еще для ряда заболеваний процедура получения инвалидности значительно упростилась. Речь идет о сколиозе, различных пороках челюстно-лицевой области, аутизме, сахарном диабете.

