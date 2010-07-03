Эксперт прокомментировал возможный рост цен на автомобили в 2020 году

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Аналитик автомобильного рынка Алексей Калачев прокомментировал Москве 24 возможное подорожание машин в 2020 году. По прогнозам автодилеров, стоимость автомобилей может вырасти на 5% в течение следующего года, при этом ожидается, что продажи упадут на 8%.
По словам эксперта, повышение стоимости автомобилей будет зависеть от величины инфляции и курса доллара.
"Курс иностранной валюты очень важен, потому что даже в отечественных марках есть значительная часть иностранных комплектующих, что уже говорить про сборку иномарок. Плюс увеличение утилизационного сбора, это тоже добавит пару процентов. Поэтому пять процентов за год вполне ожидаемы", – пояснил аналитик группы компаний "Финам" Алексей Калачев.
Также дела обстоят и с прогнозом по продажам автомобилей, подчеркнул собеседник Москвы 24.
"Падение или рост продаж будет зависеть от того, насколько будет реальное финансирование нацпроектов и деньги пойдут в экономику, потому что если пойдут средства в экономику, то пойдут и доходы у населения, а пойдут доходы –пойдет и спрос. Плюс если в будущем году будет продолжена господдержка по субсидированию ставок по автокредиту, то это тоже поддержит спрос", – заключил эксперт.
Ранее президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев рассказал, что цены на новые легковые и коммерческие автомобили могут вырасти в России на 5% в 2020 году. Повышение цен в РОАД связывают с инфляцией и увеличением ставки утилизационного сбора.
При этом эксперт прогнозирует падение продаж легковых автомобилей и LCV на 8%. В ноябре этого года продажи снизились на 6,4%, до 156,8 тысячи, за январь – ноябрь 2019 года упали на 2,8%, до 1,58 миллиона штук.
С 1 января 2020 года увеличатся ставки утильсбора для автомобилей. Значительнее всего увеличение в сегменте легковых машин – здесь допускается рост на 110% в среднем при разбросе от 46 до 145%. Утильсбор на самый массовый сегмент – машины с двигателем на 1–2 литра – увеличится практически на 112%.
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