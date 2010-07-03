Эксперт прокомментировал возможный рост цен на автомобили в 2020 году

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Аналитик автомобильного рынка Алексей Калачев прокомментировал Москве 24 возможное подорожание машин в 2020 году. По прогнозам автодилеров, стоимость автомобилей может вырасти на 5% в течение следующего года, при этом ожидается, что продажи упадут на 8%.

По словам эксперта, повышение стоимости автомобилей будет зависеть от величины инфляции и курса доллара.

"Курс иностранной валюты очень важен, потому что даже в отечественных марках есть значительная часть иностранных комплектующих, что уже говорить про сборку иномарок. Плюс увеличение утилизационного сбора, это тоже добавит пару процентов. Поэтому пять процентов за год вполне ожидаемы", – пояснил аналитик группы компаний "Финам" Алексей Калачев.



Алексей Калачев аналитик группы компаний "Финам" При сохранении продолжения дел, которые мы видим сейчас, прогноз выглядит вполне обоснованным. Но много будет зависеть от параметров, поэтому пока загадывать рано.

Также дела обстоят и с прогнозом по продажам автомобилей, подчеркнул собеседник Москвы 24.

"Падение или рост продаж будет зависеть от того, насколько будет реальное финансирование нацпроектов и деньги пойдут в экономику, потому что если пойдут средства в экономику, то пойдут и доходы у населения, а пойдут доходы –пойдет и спрос. Плюс если в будущем году будет продолжена господдержка по субсидированию ставок по автокредиту, то это тоже поддержит спрос", – заключил эксперт.

Ранее президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев рассказал, что цены на новые легковые и коммерческие автомобили могут вырасти в России на 5% в 2020 году. Повышение цен в РОАД связывают с инфляцией и увеличением ставки утилизационного сбора.

При этом эксперт прогнозирует падение продаж легковых автомобилей и LCV на 8%. В ноябре этого года продажи снизились на 6,4%, до 156,8 тысячи, за январь – ноябрь 2019 года упали на 2,8%, до 1,58 миллиона штук.

С 1 января 2020 года увеличатся ставки утильсбора для автомобилей. Значительнее всего увеличение в сегменте легковых машин – здесь допускается рост на 110% в среднем при разбросе от 46 до 145%. Утильсбор на самый массовый сегмент – машины с двигателем на 1–2 литра – увеличится практически на 112%.