Эксперт оценил возможное подорожание машин из-за утильсбора

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Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр прокомментировал Москве 24 возможное подорожание автомобилей из-за роста ставки утильсбора.
"Скорее всего, машины подорожают немного, но я предполагаю, что некоторые заводы – производители автомобилей смогут частично компенсировать эту стоимость и включить ее в свои расходы. Я в этом до конца не уверен, но тем не менее это возможно. Надо предполагать, что у них идет естественная инфляция, которая повышает стоимость автомобилей от 2 до 5% каждый год", – считает эксперт.
Хайцеэр отметил, что сегодня любое подорожание машин может быть критичным, потому что "любая копеечка бьет по карману потребителя". В результате очевидно, что потребитель заплатит за это лишние деньги. "Государство получит прибыль, производитель получит, а потребитель оплатит", – сказал он.
Специалист предположил, как могут быть урегулированы цены на машины в связи с повышением ставок на утильсбор.
Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предполагает увеличение ставок утильсбора для автомобилей с 1 января 2020 года.
Больше всего увеличится ставка в сегменте легковых машин – здесь допускается рост на 110 процентов в среднем при разбросе от 46 до 145 процентов. Утильсбор на самый массовый сегмент – машины с двигателем на 1-2 литра – увеличится практически на 112,4 процента.
В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака рассказали, что повышение ставок утильсбора – это ответная реакция на снижение таможенных ставок. За счет нового подхода в правительстве надеются сохранить общий уровень тарифной защиты при импорте зарубежных моделей машин.
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