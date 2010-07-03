Эксперт оценил возможное подорожание машин из-за утильсбора

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Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр прокомментировал Москве 24 возможное подорожание автомобилей из-за роста ставки утильсбора.

"Скорее всего, машины подорожают немного, но я предполагаю, что некоторые заводы – производители автомобилей смогут частично компенсировать эту стоимость и включить ее в свои расходы. Я в этом до конца не уверен, но тем не менее это возможно. Надо предполагать, что у них идет естественная инфляция, которая повышает стоимость автомобилей от 2 до 5% каждый год", – считает эксперт.

Хайцеэр отметил, что сегодня любое подорожание машин может быть критичным, потому что "любая копеечка бьет по карману потребителя". В результате очевидно, что потребитель заплатит за это лишние деньги. "Государство получит прибыль, производитель получит, а потребитель оплатит", – сказал он.

Специалист предположил, как могут быть урегулированы цены на машины в связи с повышением ставок на утильсбор.



Ян Хайцеэр вице-президент Национального союза автомобилистов Производителю постоянно дают скидки для того, чтобы стимулировать покупателя. И, вероятно, после того как будет объявлена цена, будут придуманы программы, которые бы стимулировали покупателя на приобретение машины по доступной цене.

Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предполагает увеличение ставок утильсбора для автомобилей с 1 января 2020 года.

Больше всего увеличится ставка в сегменте легковых машин – здесь допускается рост на 110 процентов в среднем при разбросе от 46 до 145 процентов. Утильсбор на самый массовый сегмент – машины с двигателем на 1-2 литра – увеличится практически на 112,4 процента.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака рассказали, что повышение ставок утильсбора – это ответная реакция на снижение таможенных ставок. За счет нового подхода в правительстве надеются сохранить общий уровень тарифной защиты при импорте зарубежных моделей машин.