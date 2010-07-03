В Минпромторге РФ не ожидают скачка цен на автомобили из-за утильсбора

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Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он объяснил это тем, что в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки.

Глава Минпромторга добавил, что существенного подорожания импортных машин также ждать не стоит. По его словам, доля индексации утилизационного сбора в стоимости импортируемых машин составляет от 2% до 5%.

Мантуров напомнил, что по нескольким категориям транспортных средств индексация не проводится. К примеру, в отношении машин, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, ставка останется на уровне 3,4 тысячи рублей для новых авто и 5,2 тысячи рублей – для авто, бывших в употреблении.

Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предполагает увеличение ставок утильсбора для автомобилей с 1 января 2020 года.

Больше всего увеличится ставка в сегменте легковых машин – здесь допускается рост на 110% в среднем при разбросе от 46 до 145%. Утильсбор на самый массовый сегмент – машины с двигателем на 1–2 литра – увеличится практически на 112,4%.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака рассказали, что повышение ставок утильсбора – это ответная реакция на снижение таможенных ставок. За счет нового подхода в правительстве надеются сохранить общий уровень тарифной защиты при импорте зарубежных моделей машин.

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр прокомментировал Москве 24 возможное подорожание автомобилей из-за роста ставки утильсбора. Он предположил, что машины подорожают немного.

Хайцеэр отметил, что сегодня любое подорожание машин может быть критичным, потому что "любая копеечка бьет по карману потребителя". В результате очевидно, что потребитель заплатит за это лишние деньги. Специалист предположил, как могут быть урегулированы цены на машины в связи с повышением ставок на утильсбор.