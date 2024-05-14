В первом квартале 2024 года в Москве выдали 8,5 тысячи семейных ипотек

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В первом квартале текущего года в столице выдали 8,5 тысячи кредитов по программе "Семейная ипотека" на общую сумму 76,5 миллиарда рублей, сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, семейная ипотека популярна среди москвичей. С января по март в городе выдали почти на 30% больше таких кредитов, чем за аналогичный период прошлого года, а их объем увеличился на 32%.

"Москва лидирует среди регионов по этой программе: по итогам первого квартала на столицу приходится 12% выданных в России займов и пятая часть их объема", – добавила Багреева.

Семейная ипотека – это единственная льготная программа, которая позволяет рефинансировать уже имеющийся ипотечный кредит. За первые три месяца года заемщики рефинансировали 225 кредитов, или почти 3% от выданных займов, на сумму около 1,3 миллиарда рублей.

Заммэра обратила внимание, что льготные программы помогают активному развитию ипотечного рынка столицы. По ее словам, в первом квартале года программы льготная ипотека с господдержкой, семейная и ИТ-ипотека составили около 78% от выданных в Москве ипотечных займов. Это более чем на 10 процентных пунктов выше, чем в прошлом году. При этом почти 57% в общем объеме льготных кредитов пришлось на семейную ипотеку.

"Семейная ипотека" доступна родителям одного ребенка, родившегося после 1 января 2018 года, а также семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми вне зависимости от даты их рождения. Программа должна была завершиться 1 июля 2024 года, но Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию предложил продлить ее до 2030 года.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил, что власти обсуждают возможность введения дополнительных мер поддержки в рамках семейной ипотечной программы, привязанных к количеству детей в семье. Он подчеркнул, что программу "Семейная ипотека" для семей с детьми младше шести лет будут продлевать. Решение по этому вопросу уже принято.

Ранее в Минфине сообщили, что в России продлят семейную ипотеку, расходы федерального бюджета для реализации программы составят 260 миллиардов рублей в 2024 году, 1,5 триллиона рублей – до 2030 года.

До этого замдиректора департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Евгений Румянцев заявил, что российский Центробанк планирует ввести четыре макропруденциальных лимита, но реально будет задействовать только два из них.