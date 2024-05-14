14 мая, 09:08Экономика
В первом квартале 2024 года в Москве выдали 8,5 тысячи семейных ипотек
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В первом квартале текущего года в столице выдали 8,5 тысячи кредитов по программе "Семейная ипотека" на общую сумму 76,5 миллиарда рублей, сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По ее словам, семейная ипотека популярна среди москвичей. С января по март в городе выдали почти на 30% больше таких кредитов, чем за аналогичный период прошлого года, а их объем увеличился на 32%.
"Москва лидирует среди регионов по этой программе: по итогам первого квартала на столицу приходится 12% выданных в России займов и пятая часть их объема", – добавила Багреева.
Семейная ипотека – это единственная льготная программа, которая позволяет рефинансировать уже имеющийся ипотечный кредит. За первые три месяца года заемщики рефинансировали 225 кредитов, или почти 3% от выданных займов, на сумму около 1,3 миллиарда рублей.
Заммэра обратила внимание, что льготные программы помогают активному развитию ипотечного рынка столицы. По ее словам, в первом квартале года программы льготная ипотека с господдержкой, семейная и ИТ-ипотека составили около 78% от выданных в Москве ипотечных займов. Это более чем на 10 процентных пунктов выше, чем в прошлом году. При этом почти 57% в общем объеме льготных кредитов пришлось на семейную ипотеку.
"Семейная ипотека" доступна родителям одного ребенка, родившегося после 1 января 2018 года, а также семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми вне зависимости от даты их рождения. Программа должна была завершиться 1 июля 2024 года, но Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию предложил продлить ее до 2030 года.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил, что власти обсуждают возможность введения дополнительных мер поддержки в рамках семейной ипотечной программы, привязанных к количеству детей в семье. Он подчеркнул, что программу "Семейная ипотека" для семей с детьми младше шести лет будут продлевать. Решение по этому вопросу уже принято.
Ранее в Минфине сообщили, что в России продлят семейную ипотеку, расходы федерального бюджета для реализации программы составят 260 миллиардов рублей в 2024 году, 1,5 триллиона рублей – до 2030 года.
До этого замдиректора департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Евгений Румянцев заявил, что российский Центробанк планирует ввести четыре макропруденциальных лимита, но реально будет задействовать только два из них.
Льготную семейную ипотеку по поручению Владимира Путина продлят до 2030 года