Путин заявил, что популярность ипотеки опасна ростом инфляции в РФ

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Популярность ипотеки, включая льготной, опасна ростом инфляции, в связи с чем власти вынуждены регулировать данную сферу. Об этом Владимир Путин заявил в ходе встречи с аграриями.

По словам президента, регулирование этой области необходимо, чтобы не допустить слишком большого роста денежной массы.

"У нас уже есть опасения со стороны регуляторов, которые занимаются финансовым рынком, денежными потоками, – не слишком ли много (выдается ипотечных кредитов. – Прим. ред.)", – цитирует главу государства ТАСС.

Вместе с тем он похвалил банки РФ за безупречную работу. Путин уточнил, что кредитные организации как раз не хотели бы, чтобы в стране снижались объемы жилищного строительства.

Ранее стало известно, что семейную ипотеку в России продлят до 2030 года. По данным российского министерства финансов, расходы федерального бюджета на эти цели составят 260 миллиардов рублей в 2024 году, 1,5 триллиона рублей – до 2030 года.

Поручение продлить семейную ипотеку до 2030 года Путин дал во время оглашения послания Федеральному собранию. Российский лидер попросил сохранить ее базовые параметры.

Льготную семейную ипотеку по поручению Владимира Путина продлят до 2030 года