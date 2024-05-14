В ГД внесут законопроект, усиливающий контроль за выездом из страны

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуму внесут законопроект, который позволит работодателям проверять заграничные паспорта сотрудников, имеющих доступ к государственной тайне. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.

По данным издания, благодаря инициативе депутатов партии "Единая Россия" руководители режимно-секретных подразделений смогут проверять отметки в загранпаспортах тех работников, которые обладают секретной информацией.

Уточняется, что законопроект уже одобрил экспертный совет по законотворческой деятельности "Единой России". Автором инициативы выступил зампред комитета по безопасности Госдумы от фракции "Единая Россия" Анатолий Выборный.

По словам депутата, законопроект поможет решить проблему несанкционированных выездов заграницу тех граждан РФ, которые владеют гостайной. Работника, покинувшего страну без разрешения на выезд, можно будет выявить при сопоставлении отметок в загранпаспорте, подчеркнул Выборный.

Депутат уточнил, что инициатива не ужесточит законодательство, а усовершенствует его с учетом возникших вызовов и угроз.

В свою очередь, заместитель генерального прокурора РФ Николай Винниченко заявил, что надзорное ведомство полностью поддерживает концепцию законопроекта.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предполагает сокращение предельного срока пребывания иностранцев в России до 90 дней в год. Инициативу предложили представители всех думских партий.

На данный момент срок временного нахождения иностранцев в РФ составляет не более 90 суток в течение каждого периода в 180 суток. Законопроектом же предлагается заменить слова "в течение каждого периода в сто восемьдесят суток" на "в течение одного календарного года".