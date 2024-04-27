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Предельный срок пребывания иностранцев в России может быть сокращен до 90 дней в год. Это следует из внесенного в ГД законопроекта о повышении эффективности контроля за мигрантами.

Предложили этот законопроект представители всех думских партий. Изменения планируют внести в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

На данный момент срок временного нахождения иностранцев в РФ составляет не более 90 суток в течение каждого периода в 180 суток. Законопроектом же предлагается заменить слова "в течение каждого периода в сто восемьдесят суток" на "в течение одного календарного года".

Согласно документу, для сохранения права на въезд в РФ иностранец должен будет уважать традиционные ценности и не вмешиваться в государственную политику России.

Кроме того, министерство цифрового развития РФ направило на рассмотрение законопроект об обязательной сдаче иностранцами биометрических данных для получения сим-карт.

"Если пользователем услугами связи является иностранец или лицо без гражданства, сведения о нем должны быть подтверждены с использованием системы "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных", – сказано в сообщении пресс-службы министерства.

В связи с этим если законопроект примут, то подписать договор на услуги связи иностранные граждане смогут лишь после регистрации в единой биометрической системе. Текущие контракты предлагается переоформить до 1 марта 2025 года.

Согласно проекту, иностранец сможет регистрировать на себя не более десяти номеров. В министерстве уточнили, что на портале госуслуг граждане РФ смогут увидеть данные обо всех номерах, которые зарегистрированы на их паспорт. Те номера, которые фактически не будут использованы, можно будет отключить. За нарушение всех установленных условий будет определена административная ответственность, заключили в ведомстве.

Ранее Владимир Путин распорядился пересмотреть подходы к миграционной политике в стране. Проработать соответствующий вопрос он поручил МВД и спецслужбам совместно с правительством и администрацией президента.

