Песков рассказал о нюансах при выездах российских чиновников за рубеж

Фото: kremlin.ru

Российские чиновники при выезде за рубеж сталкиваются с многочисленными нюансами, зависящими от правил каждого отдельного ведомства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отреагировав на сведения о том, что госслужащие России стали более ограниченными в вопросе выезда за границу, о чем стали писать в американских СМИ.

"Есть ведомства, где выезды для сотрудников не разрешаются, есть организации и ведомства, где действует уведомительный порядок. От ведомства к ведомству разные режимы", – уточнил он.

Ранее Песков уже заявлял, что в отношении чиновников нет аппаратных ограничений на выезд за границу. При этом руководители в рамках своих коллективов могут выступать с такими требованиями. Вопрос, по мнению Пескова, скорее является этическим.

