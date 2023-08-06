Сенатор Людмила Нарусова опровергла информацию о том, что находится в Испании

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Сенатор от республики Тыва Людмила Нарусова заявила, что находится в Санкт-Петербурге, а не в Испании. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в соцсети дочь сенатора Нарусовой Ксения Собчак опубликовала видео, в котором она говорит, что находится в городе Марбелье в Испании. На видео также присутствует сама Людмила Нарусова.

Позже сенатор опровергла эту информацию.

"Нет, я в Петербурге», - заявила сенатор Нарусова.

Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские власти не принимали каких-либо мер по ограничению выезда чиновников на отдых за границу. В январе 2023 года в Государственной думе установили требование о необходимости депутатов уведомлять о выездах за рубеж.