Володин призвал депутатов Госдумы заняться законом о бюджете РФ вместо летнего отпуска

Фото: kremlin.ru

Депутатам Государственной думы стоит пожертвовать своими отпусками в данный момент и уделить внимание разработке закона о бюджете, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает ТАСС.

"Правильно было бы, как предложил руководитель фракции, пожертвовать своими отпусками и заняться обсуждением… Закона будущего о бюджете", – сказал он на пленарном заседании.

Володин добавил, что вопросы здравоохранения также находятся на повестке в Госдуме, но на отдельном контроле.

Ранее спикер ГД предлагал ввести обязательство для депутатов Госдумы, согласно которому они должны уведомлять о выезде за рубеж, только если это не поездка в рамках командировки.

Согласно инициативе спикера ГД, об отъезде за границу депутаты должны будут уведомлять комитет по контролю, глав комитетов и вице-спикеров палат. Инициатива станет рекомендательной, уточнял глава комитета ГД по контрою Олег Морозов.

До этого депутат Госдумы Сергей Миронов предложил сократить парламентариям как отпуск, так и размер зарплаты. Народные избранники должны получать зарплату на уровне средней по стране или конкретному региону, таком случае у них будет стимул повышать уровень доходов граждан, считает он.



Вологодского депутата исключили из партии за отдых в Дубае