В Кремле не принимали решений по ограничению выезда чиновников за границу – Песков

Фото: kremlin.ru

Российские власти не принимали каких-либо мер по ограничению выезда чиновников на отдых за границу, подобных обсуждений в Кремле не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Каких-то решений, каких-то директив на этот счет не существует в настоящее время", – сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что в администрации президента подобные инициативы не обсуждаются.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его юристы обсуждают с представителями законодательных органов введение запрета для чиновников всех уровней покидать Россию и "жировать". По его мнению, в случае введения такого запрета число чиновников сократится минимум в два раза.

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