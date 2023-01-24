В ГД установили требование о необходимости депутатов уведомлять о выездах за рубеж

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуме одобрили поправки в думский регламент, согласно которым депутаты теперь обязаны сообщать о планируемой поездке за пределы России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно требованиям, члены Совета Госдумы, главы комитетов и комиссий должны будут в письменной форме сообщать о своих поездках думскому председателю. Остальные депутаты обязаны уведомить комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и имуществе.

Новое правило не будет касаться командировок по работе, в которые парламентарии отправляются по указу председателя Госдумы.

Ранее зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин подчеркнул, что главы фракций ГД не должны уезжать за границу во время проведения СВО на Украине.

Депутат утверждает, что такой вопрос следует урегулировать в правовом поле. По словам Швыткина, отдых руководителей за рубежом во время спецоперации является нарушением морально-этических норм.

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