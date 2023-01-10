Уехавший на отдых в Дубай депутат ЕР заявил об отсутствии партбилета

Фото: vk.com/deputat35

Депутат Вологодской областной думы от партии "Единая Россия" Денис Долженко, отправившийся во время новогодних выходных в Дубай, сообщил об отсутствии у него партбилета после заявлений о его изъятии. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Следующий момент, я беспартийный, партбилета у меня нет. Я нахожусь в официальном отпуске, взял его для того, чтобы ребенка вывезти по рекомендациям врачей к морю и показать специалистам", – сказал Долженко.

Депутат также уточнил, что поездка в ОАЭ была обусловлена холодной погодой, которая не позволяет ему следовать тренировочному плану.

Вместе с тем на комментарии пользователей в соцсетях Долженко ответил, что депутаты часто сталкиваются с критикой со стороны общественности.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что за фото Долженко с пробежки в Дубае могут лишить партийного билета. Он также сообщил о произошедших в период новогодних праздников случаях, в которых депутаты партии проявили себя неадекватно. Турчак подчеркнул, что каждый человек самостоятельно выбирает "с кем быть и кем быть".



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