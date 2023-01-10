Депутат Заксобрания Вологодской области из "Единой России" будет лишен партбилета – Турчак

Фото: телеграм-канал "АНДРЕЙ ТУРЧАК Z"

Депутата Законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко лишат партийного билета "Единой России" за публикацию своего фото с пробежки в Дубае в новогодние праздники. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в своем телеграм-канале.

"Можно много чем увлекаться по жизни - бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место. Ещё один наш депутат уже завтра будет лишён партбилета. Добегался…", – написал он.

Турчак заявил, что за праздничные дни случилось несколько резонансных ситуаций, когда представители "Единой России" проявили себя неадекватно. По его словам, сегодня "все мы делаем свой выбор с кем быть и кем быть".

Ранее Турчак призвал сложить полномочия приславшего видеопривет из Мексики депутата Курской области Васильева. Он заявил, что самовыдвиженец Васильев вместе со своей женой, депутатом "Единой России", должны покинуть свои посты.

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