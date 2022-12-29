Политолог оценил кодекс для депутатов с советом не хвастаться роскошью в соцсетях

"Единая Россия" подготовила кодекс публичного позиционирования для депутатов Госдумы от партии власти. Среди прочего им рекомендуют не ругаться матом, не выкладывать в соцсетях предметы роскоши и фото из экзотических путешествий, а также не писать посты в неадекватном состоянии. Разбираемся, поможет ли этот документ парламентариям избегать скандалов в публичном пространстве.
Роскошь – отменить
"Единая Россия" разработала для депутатов Госдумы от партии кодекс публичного позиционирования, сообщает издание РБК. Документ содержит 11 пунктов, а также примеры под рубрикой "Так делать не надо!". Отмечается, что его уже разослали парламентариям.
Депутатам также рекомендовали не использовать в речи матерные слова и жаргонизмы, которые могут двояко истолковать или дать оппонентам повод для троллинга, пишет издание. Партия "категорически" настаивает на том, чтобы единороссы не писали в соцсетях в неадекватном физическом и психическом состоянии.
Помимо этого, парламентариям советуют не спешить с реакцией на те или иные события в интернете и в общении с журналистами. Депутатам также рекомендуют не комментировать и не инициировать профильные вопросы без консультаций с экспертами, если они сами ими не являются.
"Категорически не рекомендуется комментировать международную повестку, военные и внутренние конфликты в других странах без плановых предварительных установок или до озвучивания официальной позиции МИД", – говорится в одном из пунктов документа.
Кроме того, отмечается, что комментарии депутатов по таким темам не должны противоречить официальной позиции российских властей.
На чужом примере
В кодексе в качестве одного из примеров под рубрикой "Так делать не надо!" приводится пост члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султана Хамзаева от 5 января 2022 года.
В нем парламентарий поддержал проведение референдума в Казахстане по вопросу о воссоединении с РФ.
Позднее первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Вячеслав Макаров заявил, что слова Хамзаева демонстрируют незнание истории и географии, а также неуместны и даже вредны.
"Воспринимаем заявление Хамзаева как попытку сорвать хайп на очень острой и болезненной теме", – сказал он.
В свою очередь, депутат объяснил, что высказывал исключительно личную позицию, которая не имеет отношения ни к политике, ни к должности.
За слова нужно отвечать?
Кодекс публичного позиционирования для депутатов Госдумы от партии власти – нормальная практика, рассказал Москве 24 политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. По его словам, свои правила корпоративной этики существуют во многих организациях и ведомствах.
"Депутаты есть разные, с разным уровнем коммуникативных способностей. Кодекс позволит им сблизить свои позиции и избежать некоторых скандальных высказываний, ситуаций и действий", – комментирует Шатилов.
Скандалы с участием депутатов влияют негативным образом не только на имидж самих парламентариев, но и власти в целом, подчеркнул политолог.
"В нынешней ситуации неосторожное высказывание или скандальные действия со стороны представителя власти может отозваться очень серьезными практическими последствиями во внутриполитической и внутриэкономической жизни страны", – считает эксперт.
По его мнению, новый кодекс в том числе является сигналом депутатам о том, что власти теперь пристальнее будут следить за их выступлениями. Ответственность за неудачные посты и скандалы для парламентариев возрастает, допустил Шатилов.
В то же время политолог считает, что публичных скандалов с депутатами действительно станет меньше, если они будут придерживаться рекомендаций, описанных в кодексе.