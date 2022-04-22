Лишат ли депутатского мандата Рашкина, осужденного по делу о незаконной охоте

В пятницу, 22 апреля, Калининский районный суд Саратовской области поставил точку в деле депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) о незаконной охоте. Его приговорили к 3 годам лишения свободы условно. Ранее прокурор запросил для парламентария 3,5 года условно. Вспоминаем подробности дела, а также рассказываем, как на приговор отреагировал Рашкин.



Дело лося

В ночь на 29 октября 2021 года депутат Госдумы Валерий Рашкин, вооруженный принадлежащим ему карабином, застрелил лося в Саратовской области. Разрешения на добычу у него не было. Парламентарий попытался спрятать оружие, а затем разделал тушу.

Ее части он поместил в автомобиль, на котором вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым планировал покинуть место охоты. Однако вскоре машину задержал сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области. Сообщалось, что Рашкин находился за рулем в нетрезвом состоянии и отказался от медосвидетельствования.

Сперва он утверждал, что не убивал лося, а случайно обнаружил почти разделанную тушу во время прогулки. Однако позднее опубликовал на своем YouTube-канале видео с признанием. Рашкин пояснил, что приехал к друзьям порыбачить и поохотиться. Ему якобы сообщили, что для этого есть все нужные документы.





из заявления Валерия Рашкина на YouTube Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал.

На фоне разгоревшегося скандала Генпрокуратура направила в Госдуму запрос о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. В нижней палате парламента дали на это согласие. Вместе с тем главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным в отношении депутата было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота".

В декабре 2021 года ему предъявили обвинение. Кроме того, Рашкина лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В качестве меры пресечения по уголовному делу прокуратура запросила для Рашкина 3,5 года лишения свободы условно. В пятницу, 22 апреля, Калининский районный суд Саратовской области огласил приговор: депутат получил 3 года условно.



"Это мне урок"

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Перед началом судебного заседания 22 апреля Рашкин заявил журналистам, что больше никогда не будет охотиться. Он также признал свою вину в незаконной охоте.

"Я продал все ружья, я отдал разрешение на хранение оружия и боеприпасов. Я открыто общественности и друзьям-охотникам, всем сказал: я больше никогда охотиться не буду, никогда. Это мне урок", – подчеркнул он.





Валерий Рашкин депутат Госдумы Отобрали документы у моих друзей-охотников. У них не оказалось документа. Я на себя разрешение не выписывал... А если нет документа, значит, в любом случае я не проверил, я не убедился, я доверился своим друзьям… Незнание закона не снимает вину… Поэтому я ее признаю, объективно я ее признаю.

Тем не менее депутат обжаловал решение суда, отметив, что считает его несправедливым. "Решение суда, которое несоразмерно совершенному правонарушению на охоте… Мы вместе с адвокатами обжаловали это решение суда в апелляционной инстанции. У нас ее приняли в канцелярии", – поделился Рашкин.

Парламентарий также добавил, что приговор по этому делу ведет к лишению его депутатского мандата. По словам Рашкина, это случится после того, как решение вступит в силу.





Валерий Рашкин депутат Госдумы До вступления в силу решения суда у меня мандат остается… После вступления в силу решения суда я буду лишен мандата депутата Государственной думы.

Ранее Рашкин заявлял, что хочет купить лося и отправить его в Саратовскую область в качестве возмещения за убитое животное. Он также отмечал, что уже компенсировал весь ущерб, который нанес региону. Кроме того, по собственному признанию, депутат отправил в благотворительные фонды средства на корма лосям больше чем на три года.

Примечательно, что ему удалось купить лося, однако, как выяснилось, Саратовская область не готова принять животное. Об этом рассказала депутат Госдумы, первый секретарь регионального обкома КПРФ Ольга Алимова. По ее словам, регион "не знает", что делать в таких случаях.