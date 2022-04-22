Депутат Рашкин получил 3 года условно по делу о незаконной охоте

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Московского городского суда

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин получил 3 года условно по делу о незаконной охоте. Решение принял Калининский районный суд Саратовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката парламентария Константина Лазарева.

"Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года", – сказал адвокат Рашкина.

Кроме того, парламентарию запретили охотиться сроком на 2 года. Также Рашкина привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее Лазарев рассказал, что прокурор запросил для Рашкина 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4,5 года.

В октябре 2021 года сообщалось, что депутат Госдумы от КПРФ принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, во время которой убил лося. Сначала Валерий Рашкин заявил, что нашел животное мертвым и хотел отвезти в полицию, но позже признался, что участвовал в охоте, однако не знал, что на нее не получено разрешение.

В отношении парламентария был введен запрет определенных действий на срок до 29 марта. 24 марта стало известно, что Саратовский суд смягчил меру пресечения для депутата, обвиняемого в незаконной охоте, установив ему подписку о невыезде.

