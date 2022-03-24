Суд смягчил меру пресечения для депутата Рашкина

16:25
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Московского городского суда
Саратовский суд смягчил меру пресечения для депутата от КПРФ Валерия Рашкина, который обвиняется в незаконной охоте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Константина Лазарева.
Юрист отметил, что 24 марта суд провел предварительные слушания, в ходе которых принял решение заменить запрет определенных действий для парламентария на подписку о невыезде.
До этого, 9 февраля, Басманный суд Москвы продлевал Рашкину меру пресечения в виде запрета определенных действий до 29 марта. Депутату было запрещено покидать место проживания с вечера до утра и общаться с иными фигурантами уголовного дела, использовать средства связи и интернет, а также посещать охотничьи угодья.
Уголовное дело в отношении парламентария было возбуждено в ноябре 2021 года. Депутата обвиняют по части 2 статьи 258 УК РФ ("Незаконная охота").
По информации следствия, в октябре 2021 года Рашкин принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, убив лося. Сначала депутат заявил, что нашел животное мертвым и хотел отвезти в полицию, но позже признался, что участвовал в охоте, однако не знал, что на нее не получено разрешение.
Депутат Рашкин пожаловался, что никто не продает ему лося для возмещения ущерба природе
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