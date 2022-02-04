В России могут ужесточить условия получения охотничьего билета

Фото: depositphotos/RodimovPavel

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, предусматривающий введение обязательного обучения и проверки знаний охотничьего минимума при получении охотничьего билета. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Согласно документу, лица, получающие билет в первый раз, должны будут продемонстрировать знание правил охоты, основ биологии диких животных и требований техники безопасности.

Помимо сдачи экзамена на знание охотничьего минимума, желающим получить билет необходимо будет предоставить справку о пройденном медосвидетельствовании со сведениями об отсутствии противопоказаний к владению оружием. Отмечается, что данное требование не будет распространяться на лиц, имеющих воинские звания и классные чины юстиции, а также находящихся на госслужбе в военизированных организациях.

В Госдуме планируют рассмотреть указанный законопроект в первом чтении в весеннюю сессию.

В настоящее время для получения охотничьего билета человек должен оставить подпись об ознакомлении с требованиями охотничьего минимума. По мнению законодателей, такие требования не обеспечивают приобретение охотниками реальных знаний, что приводит к значительному количеству нарушений. По данным кабмина, в год в России совершается более 50 тысяч таких нарушений, а число несчастных случаев на охоте составляет не менее 40.

Ранее в Госдуме предложили считать отягчающим обстоятельством, если фигурантами дела о незаконной охоте являются госслужащий, депутат, судья, представитель правоохранительных органов. С таким предложением выступил зампред нижней палаты парламента по экономической политике Артем Кирьянов.