Юрист объяснил, что может грозить признавшемуся в убийстве лося депутату Рашкину

Депутат Госдумы Валерий Рашкин признался в убийстве лося в Саратовской области. Парламентария задержали в конце октября, в его машине обнаружили тушу разделанного животного, топор и ножи со следами крови. Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконной охоте. Генпрокуратура РФ подала в Госдуму ходатайство о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. Этот вопрос в нижней палате парламента планируют обсудить 25 ноября. Разбираемся, какое наказание может грозить парламентарию в случае лишения его депутатского иммунитета.



"Я понял, что стал жертвой обстоятельств"

Фото: youtube/Валерий Рашкин

На своем YouTube-канале депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин опубликовал ролик, в котором рассказал, что 28 октября приехал в Саратовскую область в гости к друзьям на рыбалку и, если получится, на охоту. Он также раскрыл все подробности того дня.

"В отдалении от домика фермерского хозяйства я, выезжая из какой-то лесной просеки, увидел расположенную посреди леса между ее опушками поляну, покрытую кочками, ну и высокой сухой травой. Оставил машину, взял бинокль и решил выйти на край этой поляны и посмотреть, есть ли что-нибудь вокруг", – объяснил Рашкин.

Тогда, по словам депутата, в бинокль он увидел силуэт непонятного животного, достал из автомобиля треногу, расчехлил карабин, зарядил его и начал смотреть в прицел.





Валерий Рашкин депутат Госдумы РФ от КПРФ Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал.

После этого Рашкин пошел к месту падения животного и увидел тело лося. Затем, по словам парламентария, он вернулся к машине и уже подъехал к убитому животному.

"В машине были ножи и топор, ящик и кастрюля, которые были приготовлены для использования на рыбалке и охоте. Какое-то время ушло на разделку туши на месте", – уточнил депутат.

Далее, со слов Рашкина, он доехал до домика в фермерском хозяйстве, чтобы попросить друзей помочь погрузить тушу лося в машину. К месту охоты с ним поехал Александр Гношев. Чуть позже автомобиль на поляне заглох. Вскоре туда подъехали машины с включенными фарами, из них вышли люди с фонариками и камерами. Депутату сообщили, что охота в этом месте запрещена.





Валерий Рашкин депутат Госдумы РФ от КПРФ Я понял, что стал жертвой стечения обстоятельств. Когда приехал по приглашению друзей на рыбалку и возможную охоту, я оказался введенным в заблуждение информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту... Этим воспользовались неизвестные мне люди, которые, судя по всему, участвовали в провокации против меня.

Чтобы никого не подставить, парламентарий "выпалил", что нашел тушу лося. Он также подчеркнул, что не пил в тот день, а запах алкоголя якобы исходил от его товарища. Депутат подтвердил, что отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет опьянения. Свой поступок он объяснил тем, что опасался фальсификации итогов процедуры.

По официальной информации, Рашкина задержали ночью 29 октября в Саратовской области. В региональном главке МВД заявили, что в полицию сообщили о выстрелах, после чего на место отправились участковый и представитель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства. В машине депутата обнаружили тушу лося, топор и два ножа со следами крови.

Тогда Рашкин объяснил правоохранителям, что он заметил тушу животного, затем решил ее разделать и забрать. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Незаконная охота". Также в МВД сообщили, что недалеко от места разделки туши убитого лося были найдены охотничье оружие, разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина.

Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что расследованием уголовного дела сейчас занимается центральный аппарат ведомства. Кроме того, из-за случившегося Генпрокуратура РФ направила представление в Госдуму о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. Информацию об этом подтвердил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.



Решение за Госдумой

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Поданное Генпрокуратурой ходатайство о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности Госдума может рассмотреть 25 ноября, заявил Володин.

По его словам, в соответствии с регламентом комиссия нижней палаты парламента по мандатным вопросам в течение семи дней должна сначала изучить обращение генпрокурора, а после депутаты поднимут данный вопрос на заседании.





Вячеслав Володин председатель Госдумы РФ В ходе обсуждения депутаты задают вопросы, после чего принимается решение. Будет возможность выступить и у Рашкина.

В свою очередь, руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов заявил, что не видит оснований для сохранения депутатской неприкосновенности Рашкина.

"Неприкосновенность дается депутату для того, чтобы никто не препятствовал ему в защите интересов избирателей. В данном случае дело не касается депутатской деятельности Валерия Рашкина, и оснований для сохранения неприкосновенности нет", – объяснил депутат.

Миронов подчеркнул, что при наличии доказательств обратного в партии изменят решение и проголосуют за сохранение депутатского иммунитета.





Сергей Миронов руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Наша позиция заключается в том, что перед законом все равны... В ходе рассмотрения Дума обязана убедиться в том, что в расследовании в отношении Валерия Рашкина нет никакого политического преследования.

Депутаты из других фракций также высказывались критично из-за ситуации с Рашкиным. В частности, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский ранее предложил заставить коллегу съесть убитого лося. Он также прокомментировал признание Рашкина. Жириновский заявил, что готов "попрощаться" с представителем КПРФ.

"Мы в четверг, 25 ноября, попрощаемся с Валерием Федоровичем", – подчеркнул лидер партии ЛДПР.

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн ранее рассказал, что если бы Рашкин был единороссом, то парламентария бы уже не только исключили из партии, но также был бы поставлен вопрос о его ответственности.



Наказание для депутата

Фото: МВД Медиа

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что пообщался с Валерием Рашкиным и заявил, что тот не намерен препятствовать следствию и пытаться уклониться от ответственности. По этой причине глава партии считает бессмысленным снятие с него депутатской неприкосновенности по ходатайству Генпрокуратуры.





Геннадий Зюганов лидер партии КПРФ Поэтому я сказал Рашкину: "Тогда напиши заявление в Следственный комитет". Скажи, что ты, как депутат, снимаешь с себя неприкосновенность и готов дать любые показания.

По словам Зюганова, партия продолжит расследование инцидента и вынесет свой вердикт. "Что касается попыток раскрутить вокруг этого невиданный крик и шум, то нам это не впервой. Идет расправа не над Рашкиным, идет расправа над КПРФ. Но что касается сюжета с охотой, то за это он ответит как подобает", – подытожил депутат.

В свою очередь, юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24 о том, что по статье "Незаконная охота" Валерию Рашкину может грозить до двух лишения свободы в случае снятия с него депутатской неприкосновенности.

"Это будет условное лишение свободы либо судебный штраф. Нужно понимать, что у дела крупный резонанс, пристальное внимание СМИ, поэтому если он отделается штрафом (до 500 тысяч рублей. – Прим. ред.), то народ будет сильно недоумевать", – объяснил специалист.





Василий Воробьев юрист Признание своей вины – это всегда смягчающее обстоятельство, хотя изначально он вел себя немного по-другому. Здесь может быть наказание до двух лет лишения свободы, но, скорее всего, условно... Все зависит от того, как будет идти дело, если человек раскаивается, возместит ущерб, еще какие-то будут смягчающие обстоятельства.

При этом, по мнению юриста, при принятии решений суд будет учитывать возраст Рашкина и состояние его здоровья.