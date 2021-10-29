Депутата Госдумы Рашкина поймали на незаконной охоте под Саратовом

11:14
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Саратовской области по подозрению в незаконной охоте, сообщает Sarnovosti.ru.
Ночью 29 октября полицейский совместно с сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили в угодьях автомобиль Lada Largus, за рулем которого находился 66-летний Рашкин. Вместе с ним в машине был 49-летний мужчина.
В багажнике у них была туша лося. Рашкин объяснил, что они обнаружили животное в лесу, решили его забрать и разделать. Он также подтвердил, что осознавал незаконность своих действий. Примерный ущерб от незаконной добычи составляет 240 тысяч для самца лося и 400 тысяч рублей – для самки.
Кроме того, по предварительным данным, депутат находился за рулем в нетрезвом состоянии. Полицейский предложил ему пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения, однако Рашкин отказался, пишут СМИ.
В отношении депутата составлен административный протокол по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".
Весной в Курганской области полиция организовала проверку законности охоты на волков депутата областной думы Дениса Хахалова. Фотографии с охоты, на которых запечатлен Хахалов и еще двое мужчин в окружении убитых волков, появились в одном из телеграм-каналов.
Сообщалось, что охота была незаконной, поскольку у Хахалова и его знакомых не было лицензии и необходимых разрешительных документов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: