Депутата Госдумы Рашкина поймали на незаконной охоте под Саратовом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Саратовской области по подозрению в незаконной охоте, сообщает Sarnovosti.ru.

Ночью 29 октября полицейский совместно с сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили в угодьях автомобиль Lada Largus, за рулем которого находился 66-летний Рашкин. Вместе с ним в машине был 49-летний мужчина.

В багажнике у них была туша лося. Рашкин объяснил, что они обнаружили животное в лесу, решили его забрать и разделать. Он также подтвердил, что осознавал незаконность своих действий. Примерный ущерб от незаконной добычи составляет 240 тысяч для самца лося и 400 тысяч рублей – для самки.

Кроме того, по предварительным данным, депутат находился за рулем в нетрезвом состоянии. Полицейский предложил ему пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения, однако Рашкин отказался, пишут СМИ.

В отношении депутата составлен административный протокол по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

Весной в Курганской области полиция организовала проверку законности охоты на волков депутата областной думы Дениса Хахалова. Фотографии с охоты, на которых запечатлен Хахалов и еще двое мужчин в окружении убитых волков, появились в одном из телеграм-каналов.

Сообщалось, что охота была незаконной, поскольку у Хахалова и его знакомых не было лицензии и необходимых разрешительных документов.