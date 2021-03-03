В Аграханском заливе Дагестана обнаружено около 300 мертвых птиц

Фото: ТАСС/Муса Салгереев

В Дагестане в районе Аграханского залива и местности "Муравейник" обнаружено около 300 мертвых уток и лебедей, ученые выясняют причину массового падежа птиц, рассказал глава Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов. Об этом сообщает ТАСС.

"К нам поступил сигнал о массовом падеже уток и лебедей в районе Аграханского залива, насчитали около 300 мертвых птиц. На место гибели пернатых был отправлен наш береговой патруль из специалистов и ученых Каспийского природоохранного центра и Института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета", – заявил Гапизов.

По его данным, в местности "Муравейник" были обнаружены тушки лебедей, лысух, кряквы и селезней. Специалисты взяли образцы биологического материала и доставили их в лабораторию для тщательного изучения. Гапизов отметил, что эксперты рассматривают несколько версий массовой гибели пернатых, среди которых отстрел браконьерами, отравление и птичий мор.

"Ждем окончательных результатов анализов", – сказал он.

В прошлом году жители столичного района Крылатское были обеспокоены массовой гибелью голубей. Кроме того, они уверяли, что вместе с ними стали исчезать краснокнижные птицы, кошки и собаки.