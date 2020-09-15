На территории США и Мексики обнаружили сотни тысяч мертвых птиц

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Фото: depositphotos/igercelman
В США и Мексике обнаружили сотни тысяч мертвых перелетных птиц, сообщает "Газета.ру".
Уточняется, что большинство трупов было найдено на полигоне Уайт-Сэндс и на территории заповедника в Нью-Мексико 20 августа. Позднее в штатах Колорадо, Техас и на территории Мексики были зафиксированы такие же случаи.
"Это очень серьезные масштабы. Сотни, тысячи, а может быть, и миллионы мертвых птиц", – сообщила профессор Университета Нью-Мексико Марта Десмонд.
Она также добавила, что среди трупов чаще встречаются воробьи и дрозды, но есть и другие виды птиц. Ученые пытаются определить, что могло послужить причиной гибели пернатых.
В августе жители столичного района Крылатского были обеспокоены массовой гибелью голубей. Кроме того, они уверяли, что вместе с ними стали исчезать краснокнижные птицы и даже кошки и собаки.
В Крылатском массово гибнут голуби
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