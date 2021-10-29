Депутат Госдумы Рашкин прокомментировал уголовное дело о незаконной охоте

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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, ставший фигурантом уголовного дела о незаконной охоте, рассказал RTVI свою версию событий, предшествующих его задержанию.

По словам Рашкина, в Саратовской области, где произошел данный инцидент, он находился в гостях у друзей и во время прогулки обнаружил тушу убитого лося.

"Пошел погулять один по лесу. Места мне знакомые, были сумерки. Я увидел какую-то машину, которая уезжала, мигая лампочками. Я подошел к этому месту и обнаружил лося. Практически уже разделанного лося. Я вернулся к ребятам, растормошил одного друга (они там хорошо чай попили), предложил им взять лося и отвезти в полицию", – заявил он.

Депутат отметил, что, погрузив лося в машину и немного отъехав, он с другом был остановлен "целой ордой" сотрудников полиции, ФСБ и природоохранных органов. Рашкин полагает, что данный инцидент может быть частью спланированной провокации против него. Политик подчеркнул, что он и его товарищ не имели при себе никакого оружия.

"Оружия не было у нас. Была чистая машина, где ехали я и мой товарищ. Сейчас они все переворачивают с ног на голову, якобы я убил лося. Я вижу, какая здесь орда областного уровня. Считаю, что будет провокация", – сказал Рашкин.

Он пояснил, что инструменты для разделки, которые были обнаружены в его автомобиле, были найдены в лесу вместе с убитым лосем.

"Мы все взяли, чтобы отвезти в полицию. Сейчас думаю, что неправильно поступили – нужно было вызвать полицию", – отметил парламентарий.

По словам депутата, он не стал давать показания без присутствия адвоката и в настоящее время ожидает официальную повестку в полицию. Также Рашкин отверг обвинения, что вел машину в нетрезвом состоянии. Свой отказ от медосвидетельствования он объяснил опасением фальсификаций.

"Это же Саратовская область, здесь сфальсифицировать результаты можно элементарно, поэтому не стал с ними связываться. Будем судиться", – заключил он.

29 октября саратовские СМИ сообщили, что депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина задержали по подозрению в незаконной охоте. В багажнике его автомобиля обнаружили тушу лося. Рашкин объяснил, что нашел животное в лесу, решил его забрать и разделать.

В Саратовской области полиция возбудила уголовное дело о незаконной охоте. Примерный ущерб от незаконной добычи составляет 240 тысяч для самца лося и 400 тысяч рублей – для самки.

Кроме того, по предварительным данным, депутат находился за рулем в нетрезвом состоянии. Пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения Рашкин отказался, в связи с чем в отношении его был составлен административный протокол.