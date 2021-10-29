В Кремле прокомментировали факт незаконной охоты с участием депутата Рашкина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения СМИ о ситуации с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным.

По его словам, в этом вопросе должны разбираться природоохранные и правоохранительные ведомства.

"А дальше, наверное, это опять же не наша прерогатива. Это прерогатива комитета по этике Госдумы и самого охотника", – сказал представитель Кремля, передает РИА Новости.

29 октября саратовские СМИ сообщили, что депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина задержали по подозрению в незаконной охоте. В багажнике его автомобиля нашли тушу лося. Депутат объяснил, что нашел животное в лесу, решил его забрать и разделать. Приблизительный ущерб от незаконной добычи составляет 240 тысяч для самца лося и 400 тысяч рублей – для самки.

Кроме того, по предварительным данным, депутат находился за рулем в нетрезвом состоянии. Пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения Рашкин отказался.

Полиция возбудила уголовное дело о незаконной охоте.