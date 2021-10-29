В Саратовской области возбуждено дело о незаконной охоте, где фигурирует депутат Рашкин

Фото: телеграм-канал "МВД Медиа"

В Саратовской области полиция возбудила уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения в автомобиле у мужчины туши лося. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

"В настоящее время граждане проверяются на возможную причастность к незаконной добыче животного. По факту произошедшего отделом дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а", части 1, статьи 258 УК РФ ("Незаконная охота")", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью 29 октября полицейские и сотрудники охотнадзора приехали в Лысогорский район Саратовской области после сообщения о выстрелах. На месте они обнаружили автомобиль, которым управлял мужчина 1955 года рождения. В машине были обнаружены фрагменты туши лося, два ножа со следами крови и топор.

Как сообщили ТАСС в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, во время рейда в рамках плана "Биосфера" на территории Лысогорского района был задержан депутат Госдумы Валерий Рашкин. Комитет подал на него заявление в полицию по подозрению в незаконной охоте.

"Примерно в 23:00 (28 октября) были услышаны выстрелы из охотничьего оружия. Инспекторы и полиция выехали в сторону выстрелов и обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых был Рашкин", – заявили в комитете.

29 октября саратовские СМИ сообщили, что депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина задержали по подозрению в незаконной охоте. В багажнике его автомобиля обнаружили тушу лося. Рашкин объяснил, что нашел животное в лесу, решил его забрать и разделать. Примерный ущерб от незаконной добычи составляет 240 тысяч для самца лося и 400 тысяч рублей – для самки.

Кроме того, по предварительным данным, депутат находился за рулем в нетрезвом состоянии. Пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения Рашкин отказался, в связи с чем в отношении его был составлен административный протокол.