СК проверяет информацию об охоте на козерога в Горном Алтае

Фото: телеграм-канал SHOT

Обстоятельства и законность охоты на козерога в Республике Алтай проверяют полиция и следственное управление СКР. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В ходе мониторинга СМИ в сети интернет выявлена публикация с фотографиями, на которых запечатлена молодая женщина с тушей козерога. С целью проверки изложенной в публикации информации следственными органами организовано проведение доследственной проверки", – говорится в сообщении.

В МВД Республики Алтай рассказали, что гражданка опубликовала в своем аккаунте видео с фрагментом охоты. Действия женщины осудили пользователи соцсети, пост собрал десятки негативных комментариев.

Сотрудники полиции в рамках проверки дадут правовую оценку действиям женщины в соответствии с действующим законодательством.

В конце июня трех краснокнижных дельфинов спасли под Новороссийском. Животные попали в рыболовные сети и не могли из них выбраться, в итоге вмешались волонтеры, которые не стали дожидаться хозяина сетей и разрезали их.

Позже хозяин сетей написал на спасителей заявление в полицию за порчу имущества, однако местное управление Росприроднадзора поддержало последних, отметив, что они действовали правильно.