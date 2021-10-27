СК проверяет информацию об охоте на козерога в Горном Алтае

Фото: телеграм-канал SHOT
Обстоятельства и законность охоты на козерога в Республике Алтай проверяют полиция и следственное управление СКР. Об этом сообщает "Интерфакс".
"В ходе мониторинга СМИ в сети интернет выявлена публикация с фотографиями, на которых запечатлена молодая женщина с тушей козерога. С целью проверки изложенной в публикации информации следственными органами организовано проведение доследственной проверки", – говорится в сообщении.
В МВД Республики Алтай рассказали, что гражданка опубликовала в своем аккаунте видео с фрагментом охоты. Действия женщины осудили пользователи соцсети, пост собрал десятки негативных комментариев.
Сотрудники полиции в рамках проверки дадут правовую оценку действиям женщины в соответствии с действующим законодательством.
В конце июня трех краснокнижных дельфинов спасли под Новороссийском. Животные попали в рыболовные сети и не могли из них выбраться, в итоге вмешались волонтеры, которые не стали дожидаться хозяина сетей и разрезали их.
Позже хозяин сетей написал на спасителей заявление в полицию за порчу имущества, однако местное управление Росприроднадзора поддержало последних, отметив, что они действовали правильно.
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