Трех краснокнижных дельфинов спасли в Новороссийске

Фото: телеграм-канал "ЧП Новороссийск"

Волонтеры спасли трех краснокнижных дельфинов в районе села Широкая Балка под Новороссийском после того, как те попали в рыболовные сети и не могли из них выбраться. Об этом сообщает "Мир 24".

О случившемся волонтерам рассказали очевидцы. Дожидаться хозяина сетей они не стали: разрезали их и отпустили животных в море. Уточняется, что среди попавших в плен были два самца и одна самка афалинов, а рядом плавал детеныш.

Позже хозяин сетей написал на спасителей заявление в полицию за порчу имущества, однако местное управление Росприроднадзора поддержало последних, отметив, что они действовали правильно.

Ранее в поселке Кача, недалеко от Севастополя, спасли детеныша дельфина, которого выбросило на берег. Очевидцы вызвали сотрудников центра спасения, а пока их ждали, помогали животному плавать и прятали его в тени.

