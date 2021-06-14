Под Севастополем очевидцы не дали погибнуть детенышу дельфина

В поселке Кача, недалеко от Севастополя, спасли детеныша дельфина, которого выбросило на берег.

Очевидцы вызвали сотрудников центра спасения, а пока их ждали, помогали дельфиненку плавать.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.