В Подмосковье около ЖК заметили рысь

В ЖК в Химках обнаружили рысь

Жители Московской области сообщили, что встретили в своем дворе рысь. По словам очевидцев, снявших видео, хищное животное было замечено в ЖК "Город набережных" в Химках.

В ролике было видно, как большая кошка в ошейнике сидела у террасы жилого комплекса. Прохожие попытались подойти к ней поближе, однако рысь никак не реагировала на них.

В чате местных жителей писали, что рысь могла выпасть с пятого этажа и пострадать. В скором времени на место прибыли специалисты, давшие животному снотворное. Его увезли и теперь ждут, когда объявится владелец. Некоторые предположили, что зверь сбежал из частного сектора.

Ранее на улицы Кунцева выпустили пуму. Выяснилось, что хищника держит у себя дома один из местных жителей.