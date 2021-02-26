В Госдуме предложили запретить продажу животных в зоомагазинах

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
В России необходимо прекратить продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках, заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
По мнению депутата, условия, в которых животные содержатся в данных местах, можно приравнять к жестокому обращению.
"Если говорить о запрете продажи животных через зоомагазины, я считаю, надо запрещать. Птичьи рынки надо запрещать. Вот эти безобразные условия, в которых они находятся в зоомагазинах, это надо запрещать", – приводит его слова РИА Новости.
Парламентарий также добавил, что в магазинах животные могут на протяжении долгого времени находиться без нормальной вентиляции, а птичьи рынки, по его словам, – это форменное безобразие.
Ранее сообщалось, что за декоративными птицами необходим правильный уход. В противном случае питомцам может быть нанесен вред.
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