В Госдуме предложили запретить продажу животных в зоомагазинах

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В России необходимо прекратить продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках, заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По мнению депутата, условия, в которых животные содержатся в данных местах, можно приравнять к жестокому обращению.

"Если говорить о запрете продажи животных через зоомагазины, я считаю, надо запрещать. Птичьи рынки надо запрещать. Вот эти безобразные условия, в которых они находятся в зоомагазинах, это надо запрещать", – приводит его слова РИА Новости.

Парламентарий также добавил, что в магазинах животные могут на протяжении долгого времени находиться без нормальной вентиляции, а птичьи рынки, по его словам, – это форменное безобразие.

Ранее сообщалось, что за декоративными птицами необходим правильный уход. В противном случае питомцам может быть нанесен вред.

