Ветеринары рекомендовали одевать декоративных собак перед выходом на улицу

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Владельцам декоративных собак рекомендовали одевать питомцев в специальную одежду в связи с наступлением холодов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитета ветеринарии.

"Резкая смена погоды, похолодание, ветер и дождь являются причиной ухудшения здоровья у питомцев в осенний период. За животным необходимо наблюдать, так как многие болезни проще предупредить, чем позже длительно лечить. В холодное время собак декоративных пород необходимо одевать на прогулку в специальную одежду", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что данная рекомендация относится не только к животным с короткой шерстью. Они уточнили, что в холодную погоду также следует оборудовать спальное место питомца, положив туда покрывало или коврик.

В комитете подчеркнули, что необычное поведение питомца может быть признаком начала заболевания. Во время простуды у животного могут начаться обильные выделения из носа, кашель, чихание, хрипы при дыхании, вялость, слезоточивость и повышение температуры.

Ослабление иммунитета может в том числе привести к развитию грибковых инфекций, уточнили в комитете. При первых признаках болезни специалисты рекомендовали незамедлительно показать животное ветеринарам.

"В некоторых случаях у животных могут дрожать лапы или появляться корочки около носа. Покрасневшие глаза также могут свидетельствовать о начале заболевания. Животные теряют аппетит, становятся вялыми. Причиной возникновения простудных заболеваний являются вирусные инфекции", – отметили в пресс-службе.

В комитете также добавили, что поддержание в доме чистоты является важным фактором профилактики заболеваний. Специалисты рекомендовали не держать обувь в доступном для животных месте. Также они посоветовали регулярно мыть полы в квартире дезинфицирующими средствами и избегать сквозняков во время проветривания.

Ранее российская кинологическая федерация (РКФ) объяснила, какие игрушки из зоомагазинов могут представлять опасность для собак. Президент организации Владимир Голубев заявил, что при покупке игрушки следует обратить особое внимание на материал, из которого она изготовлена, размер и наличие (или отсутствие) дополнительных маленьких деталей.

Лучшими вариантами для собаки будут игрушки из хлопка, дерева и высушенных жил, отметил специалист. Также подойдут предметы из мягкой резины, латекса и силикона. При этом питомца не рекомендуется оставлять одного, когда он играет, уточнил Голубев.

