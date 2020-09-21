В МЧС назвали способы защиты ребенка от бродячих собак

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Фото: depositphotos/vlad_k
Названы способы защиты ребенка от бродячих собак. Об этом рассказал главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУ МЧС России по Москве Антон Гладилин.
В частности, специалист посоветовал при встрече с бродячими собаками вставать между ребенком и животными.
"При угрозе нападения <...> важно находиться между животными и ребенком, отгораживая его от опасности", – заявил Гладилин в интервью РИА Новости.
Он также посоветовал носить с собой средства защиты. К ним специалист отнес перцовые баллончики.
"С собой необходимо иметь средства защиты <...> на случай, если нападение неизбежно", – пояснил Гладилин.
Эксперт отметил, что в случае передвижения на велосипеде стоит отгородиться от животных именно им.
Гладилин посоветовал не вести себя агрессивно по отношению к собакам. Также не стоит поворачиваться к животным спиной и бежать от них. Вместо этого следует постараться медленно отойти, добавил представитель МЧС.
Ранее кинологи рассказали, какие собаки чаще кусают людей. Об этом сообщил глава Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев.
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