В МЧС назвали способы защиты ребенка от бродячих собак

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Названы способы защиты ребенка от бродячих собак. Об этом рассказал главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУ МЧС России по Москве Антон Гладилин.

В частности, специалист посоветовал при встрече с бродячими собаками вставать между ребенком и животными.

"При угрозе нападения <...> важно находиться между животными и ребенком, отгораживая его от опасности", – заявил Гладилин в интервью РИА Новости.

Он также посоветовал носить с собой средства защиты. К ним специалист отнес перцовые баллончики.

"С собой необходимо иметь средства защиты <...> на случай, если нападение неизбежно", – пояснил Гладилин.

Эксперт отметил, что в случае передвижения на велосипеде стоит отгородиться от животных именно им.

Гладилин посоветовал не вести себя агрессивно по отношению к собакам. Также не стоит поворачиваться к животным спиной и бежать от них. Вместо этого следует постараться медленно отойти, добавил представитель МЧС.

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