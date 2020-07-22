Собака покусала мальчика в Красногорске

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Собака покусала семилетнего мальчика в подмосковном Красногорске. Об этом сообщила глава округа Эльмира Хаймурзина в своем аккаунте в Instagram.

Ребенок доставлен в больницу с множественными травмами лица. Он был направлен в отделение детской хирургии. В настоящее время происходит подготовка к операции, ребенку оказали первичную помощь.

Хаймурзина сообщила, что на него напала хаски. Она гуляла во дворе без намордника. Ее направили на карантин. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Инспектор правоохранительных органов работает с хозяйкой собаки.



Ранее собака покусала ребенка на детской площадке в одном из дворов на улице Героев Панфиловцев. В результате инцидента пострадала малолетняя девочка. Сообщалось, что после этого хозяйка собаки начала оскорблять собравшихся вокруг очевидцев.