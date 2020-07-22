Собака покусала мальчика в Красногорске

19:06
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Собака покусала семилетнего мальчика в подмосковном Красногорске. Об этом сообщила глава округа Эльмира Хаймурзина в своем аккаунте в Instagram.
Ребенок доставлен в больницу с множественными травмами лица. Он был направлен в отделение детской хирургии. В настоящее время происходит подготовка к операции, ребенку оказали первичную помощь.
Хаймурзина сообщила, что на него напала хаски. Она гуляла во дворе без намордника. Ее направили на карантин. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Инспектор правоохранительных органов работает с хозяйкой собаки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня в Красногорске на 7-летнего мальчика напала хаски, гулявшая без намордника во дворе по ул. Первомайская. Ребенок госпитализирован в детскую хирургию КГБ №1 @krasbol с множественными травмами лица, ему оказана первичная помощь, идет подготовка к операции. В обстоятельствах происшествия разбирается полиция @50mvd, собака будет направлена в карантин специалистами Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО @minselhozmo. Хозяйка собаки сама отвезла мальчика в больницу. Сейчас с ней работает инспектор полиции. ⠀ #БерегитеДетей #Красногорск #ЧП #НашеПодмосковье
Публикация от Эльмира Хаймурзина (@elmirakhaimurzina)
Ранее собака покусала ребенка на детской площадке в одном из дворов на улице Героев Панфиловцев. В результате инцидента пострадала малолетняя девочка. Сообщалось, что после этого хозяйка собаки начала оскорблять собравшихся вокруг очевидцев.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: