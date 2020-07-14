В Москве возбудили уголовное дело после убийства кошки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичная полиция возбудила уголовное дело после того, как неизвестные убили домашнюю кошку, сообщает Агентство "Москва".

Дело расследуется по статье "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье".

Инцидент произошел вечером 12 июля на Большой Серпуховской улице. В правоохранительные органы обратился мужчина 1974 года рождения, который заявил, что неизвестный причинил две стреляные раны его кошке по кличке Рысь. Животное погибло.

Зимой прокуратура добилась возбуждения дела об убийстве кошки и трех котят в Москве. Сообщалось, что житель района Хорошёво-Мнёвники выкинул с балкона седьмого этажа трех питомцев, в результате чего они погибли.