В Москве возбудили уголовное дело после убийства кошки

12:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичная полиция возбудила уголовное дело после того, как неизвестные убили домашнюю кошку, сообщает Агентство "Москва".
Дело расследуется по статье "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье".
Инцидент произошел вечером 12 июля на Большой Серпуховской улице. В правоохранительные органы обратился мужчина 1974 года рождения, который заявил, что неизвестный причинил две стреляные раны его кошке по кличке Рысь. Животное погибло.
Зимой прокуратура добилась возбуждения дела об убийстве кошки и трех котят в Москве. Сообщалось, что житель района Хорошёво-Мнёвники выкинул с балкона седьмого этажа трех питомцев, в результате чего они погибли.
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