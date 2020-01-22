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Происшествия

22 января, 18:22

Прокуратура добилась возбуждения дела об убийстве кошки и трех котят в Москве

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В отношении жителя Москвы, подозреваемого в жестоком обращении с животными, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Москвы.

Сообщается, что 13 декабря 2019 года житель района Хорошёво-Мнёвники выкинул с балкона седьмого этажа жилого многоквартирного дома кошку с тремя котятами.

Как рассказывали очевидцы, животные упали на тротуар прямо перед людьми, которые стояли у подъезда. От полученных травм кошка и котята скончались.

"В порядке надзора изучен материал ОМВД России по району Хорошёво-Мнёвники. Установлено, что в возбуждении уголовного дела по заявлению жителей района о жестоком обращении с животными отказано в виду отсутствия, по мнению органа дознания, состава преступления", – заявили в прокуратуре.

Ведомство подчеркнуло, что незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено Хорошёвской межрайонной прокуратурой.

Кроме того, по делу была проведена дополнительная проверка, в результате которой было решено возбудить уголовное дело статье "Жестокое обращение с несколькими животными, повлекшее их гибель".

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