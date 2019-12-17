Полиция проверяет инцидент с выброшенными из окна котятами в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве полиция начала проверку по факту гибели кошки с котятами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Мнёвники еще 13 декабря, однако известно об этом стало только сегодня.

Очевидцы рассказали, что женщина выбросила из окна многоэтажного дома кошку и трех котят. Животные упали на плитку тротуара прямо перед людьми, стоящими у подъезда.

"Тела кошки и трех котят направлены на экспертизу, которая должна установить, зависела ли гибель животных от действий женщины", – сообщил источник.

В пресс-службе столичного главка МВД России отметили, что по данному факту инициирована проверка. Подробностей произошедшего не приводится.

Ранее в региональном ведомстве проверяли инцидент с привязанной к машине собакой в Приамурье. По некоторым данным, хозяин хромого животного решил таким способом выгулять питомца.