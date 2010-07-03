Коллекцию карликовых свиней уничтожили в крымском зоопарке

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В зоопарке "Сказка" в Крыму уничтожили коллекцию карликовых свиней из-за претензий местных ветеринаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора зверинца Олега Зубкова.

"Мы вынуждены были уничтожить коллекцию из двух десятков карликовых свиней в ялтинском зоопарке из-за претензий местных ветеринаров, что свиньи должны жить в безвыгульных помещениях... Это недопустимо для смотровой территории зоопарка", – сказал Зубков.

В свою очередь, глава госкомитета по ветеринарии Валерий Иванов сообщил агентству, что к зоопарку и ранее были вопросы.

Он пояснил, что владелец зоопарка не соблюдал требования по вакцинации животных, которые постоянно контактируют с посетителями. Также зоопарк был оштрафован за то, что позволял его посетителям кормить свиней.

Поросята проживали вместе с карликовыми козами и составляли зоологическую коллекцию так называемого бабушкиного дворика.

