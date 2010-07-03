В Фили-Давыдкове пьяная компания избила собаку-поводыря и ее хозяйку

За что пьяная компания избила собаку-поводыря

На западе столицы в районе Фили-Давыдково пьяная компания избила собаку-поводыря по кличке Пима и ее больную хозяйку Надежду, передает телеканал Москва 24.

Как сообщила пострадавшая, когда она выгуливала собаку около дома, из подъезда выбежал нетрезвый мужчина и кинулся на ротвейлера, крича, что это "собака-убийца" и ее саму "надо убить".

"Стал бить ее ногами. Я очень испугалась, к своей собаке опустилась, подбежала женщина, очень сильно меня ударила, я отлетела, и через какой-то момент нас окружила уже толпа людей пьяных, они кричали, наносили удары собаке, было очень страшно", – рассказала Надежда.

Очевидцы подтвердили ее показания. По словам одной из женщин, мужчина "пинал собаку как мячик".

Надежда уточнила, что нападавшего зовут Сергей, и после избиения он устроился на лавочке со своими друзьями и начал распивать спиртное. Надежда позвала на помощь мужа Дениса – против того выступила уже вся пьяная компания.

"Как драка закончилась, не помню. Следующая картина: стоят скорая здесь, милиция. Разбираются. Задерживать их никто не стал, взяли только троих. Сергея и двух женщин. Остальные четверо остались сразу на лавочке распивать", – рассказал Денис.

Супруги написали заявление в полицию – у девушки диагностировали ушиб предплечья, ушиб грудной клетки и перелом ребра. У мужчины – закрытую черепно-мозговую травму. Пострадала и их дочь – когда началась драка, она начала убегать, но споткнулась и упала, получив ссадины.

Отмечается, что у Надежды есть заболевание, из-за которого она иногда не может даже нагнуться. Пима подавала хозяйке предметы и служила поводырем. Местные жители в один голос утверждают, что ротвейлер был выдрессирован и не представлял угрозы. Соседские дети рассказали, что часто играли с собакой.

В квартире, где предположительно живет Сергей, корреспонденту телеканала никто не ответил. По словам очевидцев, перед задержанием Сергей кричал о том, что в полиции у него много хороших знакомых. Потерпевшие же отметили, что подозреваемых в избиении двоих людей и собаки отпустили из отделения ОВД Фили-Давыдкова через несколько часов. Участковый якобы заявил Надежде о том, что максимальное наказание, которое может грозить обидчикам за нанесение побоев, – административный штраф.