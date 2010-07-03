В департаменте соцзащиты рассказали о состоянии двухлетней девочки, которую избила мать

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Двухлетняя девочка, избитая матерью в Москве, сейчас проходит лечение в больнице. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"В данный момент девочка находится в больнице. Жизни и здоровью ребенка ничего угрожает", – рассказали в ведомстве.

Последнее время женщина пребывала в эмоционально нестабильном состоянии. По ее личной просьбе полиция выдала направление в медучреждение для дальнейшего обследования.

"Сотрудники центра социальной помощи семье и детям продолжат работу с семьей и окажут всестороннюю помощь и поддержку", – подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия. Ситуация контролируется департаментом труда и социальной защиты населения столицы.

Ранее в Омской области мать избила ремнем и привязала к столбу в холодном сарае 10-летнего мальчика. Сына из социально-реабилитационного центра уже забрал отец. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо.