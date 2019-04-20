Кемеровчанка обвинила сына в жестоком избиении из-за квартиры

53-летняя жительница Кемерово обвинила сына в жестоком избиении из-за квартиры. Близкие родственники не поделили жилплощадь. По словам женщины, она боится за свою жизнь. Кроме того, кемеровчанка жалуется, что полиция отказалась возбудить против ее сына уголовное дело после побоев. Разбираемся, как квартирный вопрос закончился переломом руки и челюсти.

"Я в отчаянии"

"Попала в страшную ситуацию, нужна помощь. Сын избил, был перелом руки и нижней челюсти. А сейчас пытается принудить продать трехкомнатную квартиру, выставляет меня ненормальной. В полиции он сказал, что я сама себя избила", – жалуется кемеровчанка Яна Мухаметова.

Женщина рассказала, что овдовела в 1996 году. Одна растила дочь и сына. "Мы жили в стесненных условиях, нужна была квартира. Когда взяла кредит в 2002 году, решила защитить детей и оформила новую жилплощадь на нас троих. Поэтому каждому принадлежало по трети квартиры", – пояснила Яна.

При этом женщина добавила, что с дочкой Юлией, которой сейчас уже 31 год, у нее никогда не складывались отношения. По словам Яны, с 14 лет девушка "бродяжничала", а с 16 и вовсе не проживала с матерью. Женщина добавила, что едва ей удалось закрыть долг за квартиру в 2016 году, дочь объявилась и потребовала либо разменять квадратные метры, либо выкупить ее долю. Мать ответила отказом, тогда Юлия нашла риелторов, которые купили ее часть недвижимости. А затем, по словам Яны, они в буквальном смысле начали выживать женщину из собственного жилища. Тогда она обратилась за помощью к сыну Ивану (имя изменено), которому сейчас 29 лет. Мужчина долго вел переговоры с новыми собственниками. Наконец, удалось собрать 600 тысяч и выкупить долю сестры. Квадратные метры отошли в собственность матери.

Но спокойствие продлилось недолго. Яна жалуется, что едва удалось уладить конфликт с дочерью, свою долю в квартире захотел Иван. До этого, по словам женщины, ее отношения с сыном складывались хорошо. Он тоже предложил матери либо разменять жилье, либо выкупить его долю. Мужчина якобы еще хотел получить от нее деньги, которые, как он считает, потратил на выкуп доли сестры у риелторов. Кемеровчанка отметила, что трехкомнатная квартира – ее единственное жилье. А сын несколько лет назад взял кредит, так что у него тоже есть где жить. По мнению Яны, Иван хочет получить у нее деньги, так как взял ипотеку на невыгодных условиях, а зарабатывает мало.





Яна жительница Кемерово Я ему сказала определиться, чужой он человек или нет. Если чужой – пусть живет своей жизнью. А если сын, тогда какие деньги я ему должна платить? Якобы он долги из-за меня сделал.

Кульминация конфликта между матерью и сыном пришлась на ноябрь 2018 года. Не желая продавать или разменивать квартиру и опасаясь обмана, Яна сама предложила Ивану написать расписку. В ней женщина пообещала выплатить сыну 550 тысяч рублей до февраля 2019 года, чтобы выкупить у него долю в квартире. "Я ему говорила, что у меня нет денег, он ведь видит, что я небогато живу. Но только надо было дать мне возможность выплачивать частями, так как всей суммы, которую я указала в расписке, у меня нет", – объяснила она.

Но потом женщина поменяла решение. Она испугалась, что, как и дочь, сын "продаст расписку "черным" риелторам" и потребовала ее обратно. По словам Яны, Иван бумагу не вернул, а вместо этого избил ее и сбежал. Итог – зафиксированные в больнице перелом предплечья и нижней челюсти, а также другие множественные ушибы и ссадины на ногах, руках и голове (документы есть в распоряжении Москвы 24). Врачи, обследовавшие Яну, отправили информацию о ее травмах местным полицейским. Те проверку провели, но в возбуждении уголовного дела отказали.

Яна пожаловалась, что в полиции поверили словам ее сына, заверившего, что она все придумала. Тем более, что Иван в тот же день в полицейском участке вернул ей расписку. После этого женщина подписала документ, согласно которому никаких претензий к нему не имеет. Но она все равно считает себя обманутой, так как побои сыну не простила. Яна хотела, чтобы его привлекли к ответственности за содеянное. Но правоохранители встали на сторону мужчины, представившего ее невменяемой.

"Я пишу в прокуратуру на него жалобы. Пока ответа нет. Я боюсь, что он за мной следит. Я пугаюсь крупных молодых людей, если они идут за мной по улице, а также когда они близко подходят. Уже не знаю, где искать защиты. Я в отчаянии", – поделилась своими страхами кемеровчанка.

"Выгнала нас с сестрой на улицу"

Москве 24 удалось связаться с Иваном, сыном Яны. Мужчина рассказал свою версию случившегося. "Эта история длится уже полжизни. Никаких фактов, о которых говорит мама, нет и в помине. У нее большие проблемы с психикой и головой. От нее отказались все родственники, теперь она этим абсурдом допекает меня", – уверен Иван.

"Мама выгнала нас с сестрой из дома на улицу, когда Юле было 16, а мне 17 лет. До этого она нас избивала, а мы, дети, ничего не могли сделать", – рассказал мужчина. По его словам, после того, как мать его выставила, он с ней отношения не поддерживал.

И вдруг, спустя 11 лет, Яна проявилась и попросила о помощи в квартирном конфликте с дочерью. "Я нашел 600 тысяч рублей, чтобы выкупить долю. А она ни копейки не вложила. А теперь пытается у меня все забрать", – считает сын.





Иван сын Яны Она сначала принуждала меня оформить на нее дарственную, а когда я отказался, стала давить на меня придуманными заявлениями в полицию. Я не претендую на квартиру. Хочу все решать в правовом поле.

Иван добавил, что к травмам матери никакого отношения не имеет. Она якобы сама ему рассказала, что поскользнулась и упала. И только спустя время начала всем говорить, что он ее избил. Мужчина отметил, что полиция провела проверку по заявлениям Яны и установила его невиновность.

Он подчеркнул, что сейчас уже ничего не хочет от матери – ни квартиры, ни денег, ни общения. А все рассказы Яны об аморальном образе жизни сестры он назвал клеветой. Одна проблема – так как Иван и Юля были детьми, когда на них оформлялась квартира, все документы остались у матери. "Я даже сейчас у нее не могу забрать свое законное свидетельство на долю квартиры. Она удерживает его силой", – возмущается мужчина.

"Подозрительная, странная женщина"

Постановление об отказе в возбуждении дела



Москва 24 обратилась к Яне за разъяснением, на что она предоставила документ о приобретении квартиры. Именно женщина купила ее в 2002 году через несколько лет после смерти мужа. И одна выплачивала за нее кредит. Но, по словам Ивана, до гибели отца семья жила именно в его квартире. После смерти мужа мать решила приобрести квартиру побольше. Она продала старую и купила новую квартиру с доплатой. Но так как отец распорядился, чтобы у его жены и детей было по трети жилплощади в собственности, ей пришлось приобрести квартиру на троих в равных долях. Женщину такой расклад якобы с самого начала не устроил.

В распоряжении редакции также оказались отказы полиции от возбуждения уголовных дел против Ивана. Во-первых, еще в ноябрьских показаниях Яна заявила, что не имеет к сыну никаких претензий, так как он отдал ей расписку. А что касается переломов и ушибов – женщина сообщила правоохранителям, что упала с лестницы сама, "никто умышленно телесные повреждения ей не причинял".

Однако 5 февраля 2019 года, спустя несколько месяцев после ноябрьского инцидента, Яна написала заявление на сына. Во-первых, она пожаловалась на то, что он вымогает у нее деньги, а во-вторых, в своем падении с лестницы обвинила Ивана – якобы он ее толкнул.

Яна рассказала, что 14 ноября якобы договорилась с Иваном, что он напишет на нее дарственную своей доли в квартире. Но мужчина к нотариусу не явился. Вместо этого приехал к матери домой и потребовал расписку. Испугавшись, что сын будет ее полученной распиской шантажировать, женщина потребовала ее обратно, но Иван якобы грубо ее оттолкнул и убежал. От толчка Яна "упала с лестничной площадки второго этажа на первый".





выдержка из отказа в возбуждении уголовного дела Когда она катилась по лестнице, то увидела, что сейчас ударится головой о бетонный подоконник. Чтобы избежать этого, закрылась левой рукой, поэтому на нее пришелся основной удар. Тем самым Мухаметова получила телесные повреждения.

Сотрудники полиции опросили соседей кемеровчанки. По их словам, Яна – "подозрительная, странная женщина, которая никому не открывает двери". Сын, в свою очередь, отверг все обвинения матери. По итогам проведенной проверки полицейские не нашли оснований для возбуждения дела ни по статье "Вымогательство", ни по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Они также отметили, что сыну абсолютно законно принадлежит треть квартиры матери, и ей об этом известно.

Фото: Москва 24

Квартирный вопрос

Бесконечные суды и ссоры из-за жилплощади – явление не новое. Так, 1 апреля стало известно, что Мособлсуд приговорил 26-летнюю Дарью Переверзеву к 16 годам колонии. Ее признали виновной в организации жестокого убийства своей семьи: матери, двух братьев и сестры. Исполнитель преступления – парень Переверзевой Дмитрий Колесников. Причина – желание завладеть деньгами и недвижимостью родственников девушки.

А в ноябре 2018 стало известно, что в Дмитровском районе Москвы мужчина убил женщину и ее 12-летнего сына. Предположительно, он зарезал женщину с сыном по указанию сестры ее мужа, которая интересовалась квартирой убитой.